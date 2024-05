Ennesimo sondaggio sui tre candidati sindaci e sulle liste collegate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Nuovoelezioni comunali a due settimane dal voto: ha iniziato a circolare venerdì pomeriggio per terminare, con ogni probabilità, all’inizio della prossima settimana. Condotto con grande precisione e conoscenza delle dinamiche politiche locali, ilpone una lunga serie di domande per comprendere il grado di gradimento dei tre candidato, Cristian Fanesi (centrosinistra), Stefano Marchegiani (I Progressisti per Fano) e Luca Serfilippi (centrodestra) tra i loro elettori ma anche per capire su quale lista, a loro collegata, cade la preferenza degli intervistati. Agli intervistati viene anche chiesto di esprimere un giudizio sulla adeguatezza deiattraverso un voto che va da 1 a 10. Non è chiaro chi abbia commissionato il, certo è che il risultato arriverà quando ormai non si potrà più rendere pubblico, ma sicuramente sarà molto utile per definire gli ultimi giorni di campagna elettorale.