Empoli salvo all' ultimo respiro - Niang piega la Roma 2-1

Empoli-Roma, moviola: due gol tolti ai giallorossi e il rosso che manca a Niang - empoli-Roma, moviola: due gol tolti ai giallorossi e il rosso che manca a niang - Nervosismo in campo per gli ultimi minuti di gioco e al 90’ arriva il giallo per Joao Costa che con un fallo su Marin ferma una ripartenza dell’empoli: giusto il giallo che poi si prende anche niang. sport.virgilio

Niang salva l'Empoli al 93', retrocede il Frosinone - niang salva l'empoli al 93', retrocede il Frosinone - IL VERDETTO L'ex Milan segna nel recupero il 2-1 che abbatte la Roma, ciociari in B dopo il ko con l'Udinese empoli-Roma e Frosinone-Udinese: le foto della lotta salvezza ansa ansa… Leggi ... informazione

Apoteosi Empoli, Niang salva i toscani al 93': Frosinone in B. L’Udinese si salva con Davis - Apoteosi empoli, niang salva i toscani al 93': Frosinone in B. L’Udinese si salva con Davis - L’empoli, dopo una partita pazza in cui è passato per primo ... Quando tutto sembrava perso il solito niang stoppa in area e conclude sul primo palo sorprendendo Svilar per il decisivo 2-1. Se da un ... footballnews24