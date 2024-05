Empoli Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

I Diffidati di Empoli-Roma, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione giallorossa guidata da Daniele De Rossi non ha più obiettivi dato che, in seguito alla vittoria sul Genoa, si è matematicamente classificata al sesto posto.

sportface

Allo Stadio Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match Allo Stadio Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Roma. In palio punti importanti tra le due squadre.

calcionews24