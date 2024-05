Elezioni e veleni | bruciati i volantini di Alessandro Poluzzi a San Pietro in Casale

(Di domenica 26 maggio 2024) Bologna, 26 maggio 2024 – Un attacco d’odio, l’ennesimo, colpisce la campagna elettorale nel Comune di Sanindel candidato sindaco del centrosinistra, ora assessore nella giunta di Claudio Pezzoli. Su Facebook, un utente ha pubblicato un post minatorio, allegando due foto in cui idella campagna elettorale divengono dati alle fiamme. “La prossima volta te la porto davanti al Comune, mio bel cinno”, scrive anche il profilo, dietro il quale si celerebbe una falsa identità. L’analisi del voto in provincia / Dove si vota Immediato il commento sui canali social del candidato.

