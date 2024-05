Ecco dove è stato ritrovato il cadavere di Shani Louk | una scoperta inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Il governo di Gerusalemme punterebbe a raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi e, di conseguenza, per instaurare un periodo di tregua a Gaza. Battuta dalle agenzie sabato sera, la notizia rivela come il gabinetto guidato da Benjamin Netanyahu, che non ha mai fatto mistero di voler sconfiggere Hamas militarmente, subisca la forte pressione delle famiglie dei 125 ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi di Hamas a Gaza. «Ci appelliamo ai ministri Eisenkot, Gallant e Deri: non lasciate che (Netanyahu) trascuri i membri delle nostre famiglie abbandonandole al destino della tortura e della morte per mano degli assassini di Hamas», ha scandito in tv la cugina di una donna rapita. La voce dei forum per liberare gli ostaggi ha ripreso vigore in Israele dopo la diffusione del video dei maltrattamenti subiti da cinque soldatesse rapite durante il pogrom del 7 ottobre.