Ecco cos’è il garden core - il nuovo trend che spopola sui social Spoiler | c’entra Bridgerton

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarà il successo di, l’evoluzione dell’estetica coquette, la contropartita della cowboy era o l’influenza del Met Gala, ma ciò che è certo è che ipullulano di foto e video dall’atmosfera bucolica. Immagini che potrebbero essere uscite da un’opera di Monet dove non mancano distese di prati verdi, alberi in fiore e bouquet rigogliosi a cui si aggiungono talvolta ragazze con grembiuli, abiti in vichy dai colori pastello e top con pizzi e maniche a sbuffo. Tutto ciò è riconducibile al” decretato dai. Dopo il ballete il cottage, ispirati rispettivamente all’estetica del balletto e alla campagna,che sul web si fa spazio il: ildel giardino. Ilraccoglie il desiderio crescente, soprattutto da parte dei più giovani, di una vita lenta, fatta di cose semplici e in connessione con la natura. Laddove il giardino diventa simbolo di benessere, del tempo che si ferma, della riscoperta della caducità delle cose ma, a suo modo, anche di opulenza e romanticismo,che sotto un video di Ramona Jones, tiktoker da più di 500 mila follower conosciuta per i racconti della sua vita in un cottage inglese fatta da giardinaggio, cinguettio di uccelli, allevamento di animali e ricette fatte in casa, si legge: “Sono entrata ufficialmente nella miagirl era e non potevo che farmi regalo più grande.