È stato trovato un neonato morto sugli scogli nel Reggino

Resta in carcere ma cambiano le accuse per la 28enne mamma di Tyler, il neonato di appena due giorni trovato morto sulla nave da crociera Silver Whisper dove la donna lavorava. Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa da omicidio ad abbandono di minore. today

Sarebbe morto per cause naturali il neonato di appena due giorni trovato senza vita sulla nave da crociera Silver Whisper partita da Civitavecchia e diretta in Francia. Secondo le indiscrezioni di stampa è questo l'esito della relazione preliminare del medico legale che ha eseguito l'autopsia.. today

Reggio Calabria, cadavere di neonata trovato in una busta tra gli scogli a Villa San Giovanni - Reggio Calabria, cadavere di neonata trovato in una busta tra gli scogli a Villa San Giovanni - Il corpo senza vita di una bambina appena nata, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. La ... adnkronos

