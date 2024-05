È stato ammazzato ; morte del marito della Donato - lo sfogo della figlia E spunta una lettera top-secret

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Un mistero, ladi Angelo Onorato, ildell'europarlamentare Francescatrovato senza vita nella sua auto a Palermo ieri, sabato 25 maggio, al collo una fascetta che lo ha soffocato. Omicidio o suicidio? Ogni pista, ad ora, resta aperta. Ma sulla vicenda ecco intervenire la, Carolina Onorato, che ha ritrovato insieme alla madre il cadavere di papà. Carolina si sfoga sui social, dove scrive: "Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: mio padre non si è suicidato, è, Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Vi dico che non èun suicidio ma un omicidio", taglia corto. Gli inquirenti, però, come detto non si sbilanciano. "Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato. Ringrazio davvero tutti per i messaggi di conforto perdonatemi se non rispondo", ha concluso la ragazza.