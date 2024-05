E-Prix Shanghai 2 - Formula E | super Da Cost - che vittoria!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) L’epilogo di un lungo weekend dedicato, pesantemente, alla categoria elettrificata della FIA. Un grande spettacolo, certamente, quello andato in scena in Asia, più precisamente in Cina, dove laE ha mandato in pista, in questa domenica, l’E-2 che si è trasformato nell’atto conclusivo di questa tre giorni straordinaria. Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’importante successo di Mitch Evans, vincitore della Gara 1, mentre in questo secondo round abbiamo conosciuto un nuovo imperatore cinese. Chi ha prevalso in questo manche? Il successo è stato colto da Antonio Felix Daa di Porsche che mette a referto la secondain tre gare confermando il suo ottimo momento di forma. Il portoghese si è piazzato in testa a metà gara imponendo il suo ritmo e non sbagliando praticamente nulla. Secondo posto, davvero molto positivo, per Jake Hughes di McLaren (primo podio nella categoria elettrica) che ha provato ad affondare il colpo per la vetta venendo rimbalzato puntualmente, però, dal leader della corsa.