È nata una Stella della matematica In finale ai campionati internazionali

(Di domenica 26 maggio 2024) BIBBIENA Sarà la portacolori aretina di una sfida davvero particolare la studentessa casentineseChiariniII Bscuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Soci. La ragazza, infatti, ha avuto accesso alle finali a Milano neidei Giochi Matematici promossi dalla Bocconi.nei giorni scorsi ha disputato i quartionline, per poi passare alle semi finali ad Arezzo a cui partecipavano 200 ragazzi e ragazze e qui si è classificata tra i primi quindici per le finali a Milano. La studentessa non è stata sola, ma sempre accompagdall’affettosua classe, dal sostegnosua insegnante Giovanna Giovani e da tanti altri studenti degli istituti del Casentino. La docente Giovanna Giovani, che ogni anno sostiene i suoi studenti nella partecipazione a questo tipo di manifestazioni, parla di un grande interesse delle ragazze nei confrontie in generale delle materie scientifiche.