È finito lo strazio Mai più un improvvisato in panchina Ve ne prego

(Di domenica 26 maggio 2024) Èlo! Calzona è riuscito ad ottenere un CleanSheet contro un Lecce in ciabatte. Mai più unin. Ve ne. A giocare giochiamo pure. Loro prendono un palo noi un paio di sussulti e tanto inutile fraseggio. Fine primo tempo Nella ripresa entra un Raspadori abbronzato e svogliato e Ngonge, l’unico che pare vivere in un altro spogliatoio. Colpiamo un palo ed una traversa. Nient’altro. Victor nella sua ultima presenza al Maradona, si danna l’anima. È l’unico che merita un applauso lungo quanto la riconoscenza che gli dobbiamo, eterna. Grazie Le perdite di tempo dei leccesi sono imbarazzanti. Che bisogno c’era? Già ci stavamo pensando noi a passarla a Falcone. I cronisti di Dazn che non si spiegavano il perché il Napoli, visto il risultato di Bergamo, non si dannasse per il nono posto.