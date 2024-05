È arrivata la locomotiva Traxx Universal

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Consegnata nello stabilimento Alstom di Vado Ligure (Savona), la primaAlstomDC equipaggiata con Ultimo Miglio, elemento innovativo che consente il collegamento del treno con aree non elettrificate senza l’ausilio di locomotive da manovra. Nel corso dell’evento il Polo Logistica del Gruppo FS ha annunciato l’aggiudicazione ad Alstom della gara da oltre 323 milioni di euro per la fornitura di 70 nuove locomotive (sia con Ultimo Miglio che solamente elettriche) con relativo servizio di manutenzione per 12 anni, con l’opzione per l’acquisto ulteriore fino ad un massimo di 30. Ad accendere laEdoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giacomo Raul Giampedrone, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità della Regione Liguria, Alessandro Berta, direttore Unione Industriali Savona, Sabrina De Filippis, amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia Logistics, polo logistica Gruppo FS e Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e AD di Alstom Ferroviaria, e Silvio Damagini, Ad di Mercitalia Rail.