Due ruote elettriche L’orizzonte del traffico

(Di domenica 26 maggio 2024) Nell’ambito delle due, Zero Motorcycles si spinge oltre i confini dell’innovazione con i suoi modelli S e DS da 11 kW, rinnovati e presentati durante l’ultima edizione di Eicma. Queste moto rappresentano il futuro della mobilità urbana e non, combinando perfettamente potenza, tecnologia avanzata e design sofisticato per offrire un’esperienza di guida senza precedenti e più accessibile. Per guidarle infatti non è necessario essere motociclisti di lunga data, ma è sufficiente possedere le patenti A1 o B. .

