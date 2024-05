Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In Puglia gli infortuni mortali in agricoltura sono pari all’11,3% del totale nazionale, mentre le denunce di malattie professionali arrivano al 14%, un triste primato per la regione a forte vocazione agricola che ha bisogno di maggiori strumenti di tutela del lavoro in agricoltura. noinotizie

Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Una sentenza della Corte di Cassazione rischia di portare all’annullamento di migliaia di multe inflitte in tutta Italia per eccesso di velocità. A presentare ricorso è stato un avvocato di Treviso che, nel 2021, aveva ricevuto una contravvenzione perché sorpreso a guidare a 97 chilometri orari in una strada dove non era consentito superare i 90. iodonna

Due incidenti mortali in moto a Roma, chiuso un weekend di sangue: strade chiuse e rallentamenti - Due incidenti mortali in moto a Roma, chiuso un weekend di sangue: strade chiuse e rallentamenti - Il weekend appena trascorso ha visto le strade di Roma diventare teatro di tragedie stradali con due incidenti mortali nella giornata di domenica. Gli incidenti, avvenuti tra la Circonvallazione ... notizie.virgilio

Roma, incidente auto-moto sulla via del Mare: morto un 30enne. Strada chiusa in entrambi i sensi - Roma, incidente auto-moto sulla via del Mare: morto un 30enne. Strada chiusa in entrambi i sensi - Incidente mortale a Roma su via del Mare. Un motociclista di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua Yahama si è scontrata contro una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni. Diverse pattuglie della ... leggo

Incidente mortale a Roma: perde la vita un ragazzo sulla Via del Mare - Incidente mortale a Roma: perde la vita un ragazzo sulla Via del Mare - Incidente mortale sulla Via del Mare a Roma. Il dramma nella mattinata di oggi: perde la vita un ragazzo di 30 anni. Fatale per lui lo schianto avvenuto contro una macchina. Incidente mortale sulla ... ilcorrieredellacitta