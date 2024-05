Ducati - Domenicali | Scelta del pilota ufficiale non facil - tre candidati di alto livello

Caserta. Due passeggiate domenicali, il 5 e il 19 maggio prossimi, nei giardini del Parco della Reggia di Caserta con attività psico-educative per i bambini diabetici. L’iniziativa è dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta che, dopo il successo registrato l’anno scorso, lancia la seconda edizione del Progetto R. casertanotizie

Dunlop CIV 2024, la domenica di gare a Vallelunga [RISULTATI LIVE] - Dunlop CIV 2024, la domenica di gare a Vallelunga [RISULTATI LIVE] - È domenica e a Vallelunga va in scena il secondo round del Campionato Italiano Velocità. Ecco i risultati di Superbike, Supersport 600NG, Supersport 300, Moto3 e Pre Moto 3 ... moto

La Ducati è di Marquez, Bagnaia si fa male da solo - La ducati è di Marquez, Bagnaia si fa male da solo - Pecco a Barcellona butta la vittoria nella Sprint cadendo all’ultimo giro e viene scavalcato in classifica da Marc, che dà spettacolo con un’altra rimonta (da 14° a 2°), batte Martin (4°), vede il Mon ... tuttosport

MotoGP, Domenicali: "scelta pilota ufficiale ducati per nulla facile" - MotoGP, domenicali: "scelta pilota ufficiale ducati per nulla facile" - "La scelta non e' affatto facile perche' i tre candidati sono tutti di altissimo livello e stanno facendo vedere le cose migliori". L'ad ... sportmediaset.mediaset