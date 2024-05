Dry – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Dry Via Solferino, 33 – 20124Tel. 02/63793414 Sito Internet: www.dry.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze 9/18€, focaccia small 6/10€, focaccia regular 10/18€, cocktail 14€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Pizze gourmet e cocktail creativi sono alla base dell’offerta di questo locale che è stato uno dei primi a proporre questo abbinamento. Da poco tempo Dry ha raddoppiato la sede (la seconda si trova tra Repubblica e Piazza Venezia, su Viale Vittorio Veneto), mantenendo intatto il proprio livello. L’impasto, preparato con farine selezionate, lievita oltre le 72 ore e risulta leggero, fragrante e del giusto spessore; infine, gli ingredienti che vanno a comporre il topping sono anch’essi accuratamente scelti e abbinati anche in varianti più creative. Per la prova di quest’anno abbiamo assaggiato la pizza ai 4 pomodori, condita per l’appunto con quattro differenti varietà di pomodorini e bufala campana Dop, seguita da un’ottima focaccia farcita con pastrami, caciocavallo silano, senape, miele e cetriolini, in cui tutti i sapori si bilanciavano perfettamente.