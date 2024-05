Droga e soldi in casa | giovane finisce ai domiciliari

Casatenovo (Lecco), 17 maggio 2024 – Ha picchia to la mamma perché non voleva darle i soldi per comprare la droga. Nei giorni scorsi un tossicodipendente sulla cinquantina d' anni di Casatenovo ha letteralmente spaccato la faccia all'anziana madre , che di anni ne ha 79. ilgiorno

Teramo - In una serie di Operazioni anti Droga condotte dai Carabinieri a Colonnella, Tortoreto e San Benedetto del Tronto, sono stati arrestati due extracomunitari e Sequestrati oltre 1,2 kg di cocaina e 5.500 euro in contanti. abruzzo24ore.tv

Fuma uno spinello e gli si avvicinano carabinieri in abiti civili: in casa droga e 3mila euro - Fuma uno spinello e gli si avvicinano carabinieri in abiti civili: in casa droga e 3mila euro - LECCE – Stava fumando uno spinello quando i carabinieri in abiti civili lo hanno fermato per un controllo: trovato con la droga e soldi nell’appartamento, un 23enne è finito in manette. È stato ... lecceprima

Il governo Meloni vuole vietare la canapa “light”, Soldo: «Distribuirò 1000 pacchi a Bologna» - Il governo Meloni vuole vietare la canapa “light”, Soldo: «Distribuirò 1000 pacchi a Bologna» - Il governo Meloni vuole modificare una legge ed equiparare la canapa senza effetto drogante a quella con effetto drogante. gazzettadibologna

