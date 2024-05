Doppia sfida in pochi giorni contro la Norvegia | il 31 maggio a Oslo e tra due martedì nella nostra città Partita la prevendita Conto alla rovescia | il 4 giugno Azzurre al Mazza

(Di domenica 26 maggio 2024) È partito ilper la gara della Nazionale italiana femminile allo stadio, in programmaalle 18,15. Leriprenderanno il cammino di qualificazione verso Euro 2025 con unala, venerdì prossimo adopo, dove l’Italia non ha mai perso. Dopo le prime due partite, nelle quali la squadra di Soncin ha battuto i Paesi Bassi e perso con la Finlandia, la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede le quattro selezioni a quota 3 punti. Fondamentale ripartire con il piede giusto: oggi le convocate per i prossimi due impegni si ritroveranno nel centro di preparazione olimpica per riprendere la preparazione. Per i 180 minutile scandinave, il commissario tecnico ha deciso di puntare su 33 calciatrici: oltre al rientro di Catena, Glionna, Filangeri e Serturini che avevano saltato l’ultimo raduno, la novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Pavan, tornata a giocare dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno.

