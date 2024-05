Dopo le risse e le liti furiose Inizia la battaglia civile contro degrado e violenza | Riprendiamoci il Piazzone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Gli ultimi episodi di– il venditore preso a pugni, la sassaiola in via Fratti, la bottiglia di vetro esplosala finestra di un’abitazione – sono stati la classica goccia che fa traboccare il vaso. Un vaso pieno di risentimento per ilin cui è scivolato il, un tempo cuore pulsante della città. E così, due sere fa i commercianti e i residenti della zona – una settantina di persone in tutto – si sono dati appuntamento, nella desolazione fatta di serrande abbassate e luci spente, per dare un segnale di discontinuità rispetto al recente passato, al grido di "il". Alla manifestazione hanno preso parte anche gli esponenti delle opposizioni: per il Partito Democratico c’era Filippi Ciucci, mentre per la Lega hanno presenziato Maria Domenica Pacchini e Alessandro Santini. E proprio l’ex presidente della Fondazione Carnevale ha tracciato una delle possibili strade da percorrere, invitando i presenti a "invadere" il prossimo consiglio comunale: "Se volete essere ascoltati – le sue parole – venite in municipio a far sentire la vostra voce".