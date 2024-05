Donald Trump contestato alla convention del Partito Liberatorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)è statodurante unadelLibertario a Washington D.C, Stati Uniti. "Beh nell'ultimo anno sono stato incriminato dal governo per 91 cose diverse. Quindi, se prima non ero un libertario, ora lo sono di sicuro. E a differenza di Joe Biden, non sbatto in galera le persone che non sono d'accordo con me. Non lo faccio", ha detto il tycoon tra i fischi. "Deroy (Murdock ndr, commentatore politico americano) ha scritto: 'J.si rivolgerà alLibertario esuanazionale sabato, ilLibertario dovrebbe candidarepresidenza degli Stati Uniti'. Wow, che bello. Solo se volete vincere. Forse non volete vincere. Continuate a prendere il 3% ogni quattro anni", ha aggiunto il candidato repubblicano.A .