Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi - 26 maggio 2024

Torna la trasmissione della pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda domenica 26 maggio su Rai 1.

In primo piano per una grande festa I ricchi e poveri, ormai amatissimi da tutti dopo il grande successo a Sanremo. Ascolteremo tutti i loro grandi successi, più il loro nuovo singolo dal titolo "Aria". Spazio poi ad un'intervista molto emozionante a Daniela Bongiorno, moglie del grande ed indimenticabile Mike Bongiorno, che in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni. E ancora la grande Orietta Berti, amica di Mara Venier, per presentare al pubblico della pomeriggio di Rai 1 il suo nuovo singolo dal titolo "Una Vespa in 2".

È affidato a Daniela Bongiorno il ricordo del grande Mike, a 100 anni dalla nascita, nel nuovo appuntamento con "Domenica In", condotto da Mara Venier e in onda domenica 26 maggio alle 14 su Rai 1.

