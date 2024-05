Bergamo. Si correrà domenica 12 maggio a Bergamo Alta la nuova edizione della manifestazione che si caratterizza per lo spettacolare percorso di 1.490 metri lungo le Mura. L’appuntamento è alle 10 in piazza Mascheroni per la punzonatura delle soap box. bergamonews

Domenica ad alta quota per Michelle Hunziker: dove si trova la location di montagna - domenica ad alta quota per Michelle Hunziker: dove si trova la location di montagna - Michelle Hunziker ha scelto la montagna per questa domenica di primavera: la conduttrice di "Io canto family" è partita per un'escursione ad ... fanpage

Guasto sulla linea ad Alta Velocità, treni in ritardo tra Roma e Firenze - Guasto sulla linea ad alta Velocità, treni in ritardo tra Roma e Firenze - Erano da poco passate le 8 del mattino, quando i pendolari hanno trovato numerosi disagi nell’attraversare il percorso tra Roma e Firenze. Molti utenti erano diretti a Salerno, come tanti altri ... ilcorrieredellacitta

Un guasto sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Roma sta comportando ritardi dei treni fino a 140 minuti - Un guasto sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Roma sta comportando ritardi dei treni fino a 140 minuti - domenica mattina un guasto sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Roma ha portato a rallentamenti di numerosi treni, con ritardi fino a 140 minuti. La circolazione è stata rallentata a ... ilpost