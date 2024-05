(Di domenica 26 maggio 2024) Firenze, 26 maggio 2024 – Il sindaco di Sanin Val di Pesa ha disposto la proclamazione delper domani, lunedì 27 maggio, giorno in cui si svolgeranno i funerali di, previsti alle ore 15.30 nella Chiesa Propositura Dagli edifici pubblici saranno esposte le bandiere a mezz'asta e saranno sospese per tutta la giornata le attività ludiche e ricreative incompatibili con il carattere luttuoso della giornata. Considerati il ruolo cheha ricoperto in questi anni, sia da sindaco che da consigliere metropolitano e regionale, e la profonda commozione che l'evento luttuoso ha suscitato in tutta la comunità, l'amministrazione comunale, si spiega in una nota, ha ritenuto opportuno procedere con la proclamazione del, interpretando così il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e riconoscenza verso la persona di

San Casciano (Firenze), 25 maggio 2024 – Un tremendo lutto per la politica toscana: Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano e attuale consigliere regionale del Pd, si è spento a causa di un tumore che gli era stato diagnostico soltanto pochi mesi fa. lanazione

Firenze, 25 maggio 2024 – Tanti, tantissimi ricordi di Massimiliano Pescini, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di San Casciano scomparso a soli 49 anni per un tumore. Il primo è del presidente della Regione, Eugenio Giani: “Te ne sei andato troppo rapidamente caro Massimiliano, amico e compagno di tanto impegno e tante battaglie. lanazione

Dolore per la morte di Massimiliano Pescini, lutto cittadino a San Casciano - Dolore per la morte di massimiliano pescini, lutto cittadino a San Casciano - Firenze, 26 maggio 2024 – Il sindaco di San Casciano in Val di Pesa ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per domani, lunedì 27 maggio, giorno in cui si svolgeranno i funerali di ... lanazione

"Massimiliano pescini" - "massimiliano pescini" - Morto massimiliano pescini ex sindaco di San Casciano e consigliere regionale Pd in Toscana, aveva 49 anni Virgilio19:52 25-Mag-24 San Casciano in lutto: ultimo saluto massimiliano pescini Nove da ... newsnow

Massimiliano Pescini, politico galantuomo. Il suo impegno come servizio. Amici e avversari sotto choc - massimiliano pescini, politico galantuomo. Il suo impegno come servizio. Amici e avversari sotto choc - E soprattutto un’età ancora verde, troppo per andarsene. Per tutte queste ragioni la scomparsa per un tumore che non gli ha lasciato scampo, a soli 49 anni, di massimiliano pescini, esponente del Pd ... lanazione