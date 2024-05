Docenti ruolo su sostegno - vincolo quinquennale | non si può contare anno di supplenza

Dopo le operazioni di mobilità 2024-25 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero. I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. orizzontescuola

Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i posti disponibili dei docenti dopo la mobilità, i cui esiti sono stati resi noti il 17 maggio. In previsione delle prossime operazioni di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024-25, è importante conoscere i dati. orizzontescuola

Il docente vincitore di concorso non abilitato dovrà dapprima abilitarsi e poi sarà assunto a tempo indeterminato. L'articolo Concorso docenti secondaria: vincitori non abilitati assunti a tempo determinato. In ruolo dopo l’abilitazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Via libera al Decreto scuola: dalle misure per l’integrazione degli alunni stranieri al rafforzamento del sostegno - Via libera al Decreto scuola: dalle misure per l’integrazione degli alunni stranieri al rafforzamento del sostegno - La seconda sarà rivolta ai docenti precari che svolgono da anni il ruolo di insegnanti di sostegno, pur non avendo conseguito ancora la specializzazione. In questo caso, parliamo di un intervento di ... tag24

Docente universitario aveva incarichi in due società private, la Corte dei Conti: «Versi a Unibs 597mila euro» - Docente universitario aveva incarichi in due società private, la Corte dei Conti: «Versi a Unibs 597mila euro» - Marco Perona, professore ad Ingegneria a Brescia condannato anche in appello dalla Procura contabile che però gli riconosce una parziale prescrizione e gli decurta 173mila euro dal danno erariale deci ... brescia.corriere

Costo della vita troppo alto. Un insegnante su dieci se ne va - Costo della vita troppo alto. Un insegnante su dieci se ne va - Tanti docenti di ruolo vogliono tornare a casa, al centro-sud: sono il 17 per cento. Pochi quelli che fanno il percorso inverso ... messaggeroveneto.gelocal