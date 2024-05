Diretta gol Verona-Inter 0-0 - Lazio-Sassuolo 0-0 LIVE | sintes - tabelli -o, risultato e cronaca live

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 26 maggio 2024) Lagol dei match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024i,no,si affrontano nella 38esima giornata di Serie A 2023/2024. Due sfide per salutare i propri tifosi, visto che i verdetti per le quattro ci sono già: scaligeri salvi, nerazzurri campioni .