Diretta gol lotta salvezza | sintesi - tabellin - risultato e cronaca live

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2024 16.52 Pogacar in testa con 2 minuti su Martinez, Rubio e Tiberi, 2'10" su Thomas, Pellizzari e O'Connor, 3'31" su Arensman. 16.51 Rubio e Tiberi rientrano su Martinez in discesa.

17-15 Rimbalzo e canestro di Juhasz: altro vantaggio Schio! 15-15 Francesca Pan segna entrambi i liberi a disposizione: ancora pareggio! 15-13 Parks in backdoor: Schio rimette il naso avanti! 13-13 Cubaj pareggia immediatamente i conti! 13-11 GIORGIA SOTTANA SUONA LA CARICA: CONTRO-SORPASSO SCHIO! 10-11 Giocata pazzesca di Matilde Villa: sorpasso delle lagunari a metà primo quarto! 10-9 Reverse di Kuier: -1 Venezia! 10-7 1/2 per Matilde Villa a cronometro fermo: la Reyer torna a -2! 10-6 Costanza Verona brucia la retina dall'arco: +4 Schio! 7-6 Taglio perfetto di Kuier: mini-parziale di 4-0 dell'Umana per il -1! 7-4 Shephard sfrutta il tabellone ed appoggia per il -3 Venezia! 7-2 Costanza Verona dalla media distanza: risponde subito Schio! 5-2 2/2 per Matilde Villa dalla lunetta: si sblocca anche la Reyer! 5-0 Tripla di Juhasz: la Famila Wuber parte fortissimo! 2-0 Schio sblocca subito il punteggio col semi-gancio di Reisingerova! Tutto è pronto per l'inizio del match.

