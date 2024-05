Diplomandi del 2024 ITP esclusi da GPS seconda fascia Ma potrebbero conseguire i primi 30 CFU e partecipare al concorso d’autunno

Capolavoro e Maturità,1 su 3 non ha ricevuto istruzioni dai prof - Capolavoro e Maturità,1 su 3 non ha ricevuto istruzioni dai prof - Il 'Capolavoro' è sicuramente la novità più "chiacchierata" dell'esame di Maturità 2024. E anche quella che sta mettendo più in difficoltà i maturandi. Come rivela un sondaggio effettuato da Skuola. ( ... ansa

Click Days Unicusano 2024, conto alla rovescia per l’invio della domanda: solo 50 le borse di studio offerte dall’ateneo - Click Days Unicusano 2024, conto alla rovescia per l’invio della domanda: solo 50 le borse di studio offerte dall’ateneo - Non perdere i Click Days Unicusano 2024: partecipa e invia la domanda per ottenere una delle 50 borse di studio offerte ... tag24