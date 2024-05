Diffidati Verona-Inter - i nerazzurri a rischio squalifica per la prima di campionato

(Di domenica 26 maggio 2024) Idi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata deldi Serie A 2023/2024. Per entrambe le squadre la stagione si è conclusa in maniera positiva, dato che sono riuscite a raggiungere i loro rispettivi obiettivi. La compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, però, vuole provare a portare a casa la vittoria anche in questo ultimo appuntamento della stagione per continuare a festeggiare lo Scudetto insieme ai loro tifosi. L’unica cosa a cui i calciatori dovranno fare attenzione sono i cartellini gialli, soprattutto iche, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare lagiornata del prossimo

I diffidati di Verona-Inter, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Per entrambe le squadre la stagione si è conclusa in maniera positiva, dato che sono riuscite a raggiungere i loro rispettivi obiettivi. sportface

Verona, i CONVOCATI per l’Inter: quante SORPRESE per Baroni - Verona, i CONVOCATI per l’Inter: quante SORPRESE per Baroni - Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro l’Inter Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei ... calcionews24

Verona-Inter, Sky o DAZN Ecco dove vedere la gara in diretta e streaming - verona-inter, Sky o DAZN Ecco dove vedere la gara in diretta e streaming - Hellas Verona- Inter si disputerà domenica 26 maggio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming ... fcinter1908

Hellas Verona-Inter: le ultimissime! - Hellas verona-inter: le ultimissime! - L’Inter campione d’Italia chiude il suo trionfale campionato sul campo dell’Hellas Verona, capace a sua volta di strappare una salvezza che sembrava quasi impossibile. I nerazzurri vanno alla caccia ... calciostyle