Difesa - politica estera e con l’Ucraina Bonaccini a tutto campo

(Di domenica 26 maggio 2024) Stefanoè l’uomo delle soluzioni pragmatiche. Ai comizi, nelle piazze, l’applausometro schizza quando parla la lingua della sua platea. Il governatore emiliano-romagnolo è convinto che un’alternativa al centrodestra si possa costruire. Perché “il Paese merita un governo migliore”. A Roma e in Europa. La segretaria Elly Schlein gli ha chiesto di correre in prima persona e lui ha accettato. Nella sua intervista a Formiche.net spiega quali sono i suoi punti programmatici e la ricetta per “battere la destra ed evitare divisioni interne”. Presidente, lei sta facendo una campagna elettorale palmo a palmo sul territorio. Che segnali sta cogliendo tra le persone? Ho scelto di stare fra le persone e nelle comunità, come ho sempre fatto durante gli ormai dieci anni alla guida dell’Emilia-Romagna: se non ascolti chi lavora, chi fa impresa, chi ogni mattina deve alzare la serranda del negozio o mandare avanti una attività, chi studia e fa ricerca, chi cura e assiste gli altri, così come di stare nei luoghi di svago e del tempo libero, non potrai mai capire le domande a cui dare le risposte che servono.