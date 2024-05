Diario di una giornata di lavoro da 700 euro di un Taxi a Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono da poco passate le dieci del mattino di un giovedì davvero comune. Apiove, ma "il tempo è destinato a migliorare, con meno disagi anche per noi", ci racconta un tassista che - per ovvie ragioni - abbiamo scelto di proteggere con l'anonimato e che oggi accompagneremo per cinque ore circa nella suadi. Siamo in Stazione Centrale, il tassametro parte subito. "Malpensa terminal 1, per favore". La corsa è a tariffa fissa: 110. Il tassista ci spiega che, con questa corsa, sono già 200assicurati perché "adovremo pur tornare". Durante il tragitto la conversazione è davvero scarna. Il passeggero, un ragazzo sulla trentina, chiede solo di alzare un po' la musica e di "fare il più in fretta possibile". Arriviamo a Malpensa, il terminal è affollato come al solito. Il ragazzo chiede di essere lasciato proprio alla prima porta di ingresso. Paga, in contanti, senza che nemmeno gli venga chiesto.