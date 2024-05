Diamo alla città le comunità energetiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Dai Riformisti una proposta: "Promuovere le". "Lerinnovabili – spiega Marzia Fattori – rappresentano una forma di azione collettiva e collaborativa per la transizione energetica. Una aggregazione di membri che scelgono di autoprodurre energia pulita e condividerla tra gli appartenenti. L‘autoconsumo costituisce la vera rivoluzione delle nuove". I membri dellaenergetica alimentano le proprie utenze prendendo l’energia elettrica sia drete pubblica, sia dall’impianto di produzione rinnovabile condiviso. L’energia prodotta da quest’ultimo viene istantaneamente consumata dai membri dellamentre l’energia prodotta in eccesso può essere immagazzinata o ceduta al gestore. "Realizzare unaenergetica rinnovabile, significa non solo beneficioambientale ma anche economico– chiosa Fattori – È il momento di far sì che San Miniato sia lache si merita".