Di Lorenzo last dance col Napoli? L’uscita dal campo fa rumore!

(Di domenica 26 maggio 2024) Giovanni Diha pareggiato l’ultima partita di campionato con la maglia del. Il capitano azzurro ha lasciato ilprima del triplice fischio. L’addio è probabile e l’Inter è sullo sfondo. IL SALUTO RUMOROSO ? Ile Dichiudono una stagione da dimenticare. Gli azzurri salutano malamente i loro tifosi nell’ultima di campionato contro il Lecce, non riuscendo nemmeno a vincere. Di, ad un passo dall’addio, ha giocato titolare ed è uscito all’85’ per far posto al compagno Pasquale Mazzocchi. Il terzino destro ha lasciato iltra i fischi rumorosi del Maradona, che non ha gradito la sua stagione e non sta gradendo probabilmente le voci su una sua possibile partenza. Di, infatti, dopo i fasti della scorsa stagione, quest’anno è stato considerato come uno dei principali responsabili di questo clamoroso tracollo partenopeo.