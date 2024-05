Devi farti i caz*i tuoi | Alberto Dandolo aggredito e picchiato in casa da due sconosciuti

(Di domenica 26 maggio 2024) Il nome di, penna di Dagospia e Oggi, siamo abituati a leggerlo soprattutto in concomitanza di notizie legate al mondo televisivo, del gossip e dello spettacolo in generale. Questa volta, tuttavia, arriva dalla cronaca nera una notizia che lo vede protagonista e vittima di una vergognosa aggressione.violentemente da dueLa denuncia arriva direttamente dal sito che spesso e volentieri ospita le soffiate di, Dagospia, in cui si racconta l’aggressione violenta subita dal giornalista nella sua abitazione di Milano, da parte di due teppisti. Sul sito di Roberto D’Agostino è stata pubblicata anche la foto del dito della mano di, fasciato a causa dell’aggressione subita. Secondo Dagospia, i due aggressori avrebbero intimatoa stare in silenzio: “Tifare i, lasmettere di rompere i cogl*oni”: Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide.

Milano – Picchiato nella sua casa milanese da "due teppisti sconosciuti". Poi le frasi intimidatorie: "Ti devi fare i c. tuoi, la devi smettere di rompere i c.". E i segni evidenti del pestaggio. Nel tardo pomeriggio di ieri, Dagospia ha denunciato pubblicamente l’aggressione di cui è stato vittima in mattinata Alberto Dandolo, giornalista di gossip che collabora anche con il settimanale Oggi, con un articolo dal titolo "Il peggio deve ancora arrivare" e una foto che mostra il dito medio della mano sinistra fasciato dopo il raid. ilgiorno

