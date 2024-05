Detenuto aggredisce due poliziotti nel carcere di Aversa

Shock in Francia dove alle 11 del 14 maggio un commando di vari uomini armati a bordo di due auto ha speronato e poi preso d’ assalto un furgone della polizia penitenziaria. Il veicolo trasportava un Detenuto . L’attacco è avvenuto mentre il mezzo era fermo al casello autostradale di Incarville, nell’Eure, in Normandia. velvetmag

Civitavecchia, 29 aprile 2024 – Ha tentato di impiccarsi in cella, ma il pronto intervento dei poliziotti intervenuti è stato determinante per salvarlo. Protagonista un detenuto straniero recluso a Civitavecchia, come riferisce Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia penitenziaria.

ilfaroonline