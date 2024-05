Delusione Napoli - fa 0-0 con il Lecce ed è fuori dall' Europa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - Si è conclusa sullo 0-0 contro ile tra i fischi del pubblico l'ultima di campionato delal Maradona. I partenopei chiudono al decimo posto e dicono addio anche all'ultima residua speranza di giocare innella prossima stagione: il Torino, battuto a Bergamo'Atalanta, rimane davanti e andrà in Conference League se la Fiorentina dovesse mercoledì battere l'Olympiacos ad Atene. Il primo squillo offensivo del match è dele arriva al 9' con Dorgu che risponde positivamente all'invito di Krstovic e dal limite incrocia il sinistro scheggiando il palo. Scampato il pericolo, ilprova a rilanciare le proprie sorti offensive con delle rapide ma sterili verticalizzazioni che non impensieriscono Falcone. Iltiene bene il campo ma senza limitarsi al contenimento, così i padroni di casa, al 41', rischiano nuovamente di capitolare sulla ripartenza innescata da Almqvist e conclusa da Berisha con un destro velenoso deviato in angolo, che inchioda sullo 0-0 la prima frazione di gioco.