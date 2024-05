Decreto legge Scuola - saltata all’ultimo la revisione del Cspi? Anief | l’organismo deve cambiare perché da anni non assolve più il suo ruolo al megli - serve un confronto con i sindacati

Le ferite, nella maggioranza, restano ancora visibili, ma alla fine la minaccia messa in atto nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ("o me o il Superbonus") ha sortito l’effetto desiderato: il provvedimento, sul quale mercoledì il governo aveva incassato la fiducia, è diventato legge ieri in seconda lettura dopo essere stato approvato a Montecitorio senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. quotidiano

Finalmente, dopo rinvii e dibattiti, il decreto Autovelox diventerà legge. Vediamo quali sono le novità introdotte Dopo anni di attesa e dibattiti, il Decreto Autovelox è finalmente pronto a entrare in vigore. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il decreto, firmato il mese scorso, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio e diventerà legge la settimana successiva. tuttotek

ABITATIVO Decreto Salva Casa approvato in Consiglio dei Ministri: come sanare le piccole difformità - ABITATIVO decreto Salva Casa approvato in Consiglio dei Ministri: come sanare le piccole difformità - Bari. Nella seduta del 24 maggio, Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato un decreto legg ... statoquotidiano

Governo mani di forbice, nuova scure sui Comuni. Nella bozza di decreto penalizzati gli enti locali in prima fila negli investimenti del Pnrr - Governo mani di forbice, nuova scure sui Comuni. Nella bozza di decreto penalizzati gli enti locali in prima fila negli investimenti del Pnrr - A lanciare l'allarme sui contenuti della bozza di un decreto interministeriale, anticipato da Il Sole 24 Ore, è l'Anci ... lanotiziagiornale

Autovelox, arriva il decreto: ecco le nuove regole - Autovelox, arriva il decreto: ecco le nuove regole - Il testo, cavallo di battaglia di Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta martedì: sarà solo il prefetto a decidere dove collocarli, novità sui limiti e sulla ... repubblica