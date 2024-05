Dante censurato - Zecchi avverte | Deriva destinata a peggiorare ; ecco perché

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) «Se la scuola continuerà a essere gestita come un'azienda - afferma in un'intervista a Il Tempo l'ex professore di Estetica dell'Università degli studi di Milano e scrittore Stefano- gli episodi come quello accaduto a Treviso, dove due studenti di fede musulmana sono stati dispensati dallo studio della Divina Commedia, sono destinati a dilagare. Per dirlo in maniera ancora più chiara e diretta con l'introduzione dell'autonomia scolastica gli istituti hanno iniziato a fare acqua da tutte le parti».Professore su questa decisione senza precedenti possono aver influito anche altri fattori? «L'altra variabile determinate nel percorso di tutti gli studenti, in particolare per gli stranieri che sono sempre più numerosi, è rappresentata dalla famiglia d'origine. Tutto ciò che recepiscono a casa rimbalza in maniera inevitabile a scuola. Non sarei affatto sorpreso se fossero stati i genitori a istigarli, considerando che erano già esentati dall'ora di religione.