Danilo che sostanza Fagioli è rinato Ma l’eroe è Pinsoglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) PERIN 6,5. Mezzo miracolo sulla spizzata di D’Ambrosio, Riflessi da Far West.7. Grandi ripartenze, in difesa ruvido quanto basta. Quando serve ci mette il piede, e non si passa. RUGANI 6. Buoni i movimenti senza palla. La manovra bianconera però spesso lo taglia fuori. ALEX SANDRO 7. Anticipa bene, pure sul colpo di...spalla che vale il 2-0. Un addio più romantico alla Signora non si poteva. WEAH 6. Imprigionato nella sua stessa fascia ci fa vedere solo un paio di acuti. ALCARAZ 6. Più sbavature che spunti interessanti. L’unico tiro in porta è fuori di metri. Serve più concretezza.7. La chiamata di Spalletti è benzina nel motore. Smista palloni con classe e solo la traversa gli nega la gioia, suo il cross per il 2-0. ILING-JUNIOR 6. Difende bene il pallone ma fatica a guadagnare metri. CHIESA 7,5. Marcato a uomo, la grinta non gli manca. Doppio tunnel e gol: segnali di un campione ritrovato.