Daniela Zuccoli ricorda Mike Bongiorno Mara Venier | Vi chiedo silenzio e rispetto

(Di domenica 26 maggio 2024) Che, vedova di, vada in televisione è un evento più unico che raro. È comprensibile, dunque, l’emozione dinell’ospitarla in occasione dell’odierna puntata di Domenica In. Dopo l’intervista di apertura ai Ricchi e Poveri è toccato al ricordo del conduttore che proprio il 26 maggio 2024 avrebbe compiuto 100 anni, ripercorrendo la sua carriera ma anche parte della sua vita privata con la donna che per decenni ne è stata l’indiscussa protagonista. Unico neo un momento di tensione che ha visto la conduttrice costretta a intervenire.

Daniela Zuccoli è stata legata al marito Mike Bongiorno per trentasette anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Michele Pietro (1972), Nicolò (1976) e Leonardo (1989). Oggi la produttrice televisiva sarà ospite di Domenica In, a partire dalle 14 su Raiuno dove ricorderà il marito e figura storica della televisione che oggi avrebbe compiuto 100 anni, Un 46enne Mike Bongiorno incontra nei primi Settanta la ventenne Daniela Zuccoli all'isola di Capri dove la ragazza lavorava come hostess.

Daniela Zuccoli dal matrimonio con Mike Bongiorno sono arrivati i tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo nati nel 1972, 1976 e 1989. Oggi la vedova del presentatore sarà ospite di Domenica In, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un'intervista realizzata dalla conduttrice Mara Venier, Lo stesso anno che si celebra il matrimonio tra la Zuccoli e Bongiorno arriva il primogenito Michele: classe 1972 ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo divenendo un produttore televisivo nella casa di produzione fondata dai genitori.

Daniela Zuccoli nel 2017 era stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo, un ex compagno al quale è stata legata per alcuni anni e che corrisponde al nome di Elio. Daniela Zuccoli, la storia con l'ex compagno La vedova di Mike Bongiorno sarà ospite oggi a Domenica in, dove sarà dedicato un'ampia pagina al presentatore che oggi avrebbe compiuto 100 anni.

