Daniela Zuccoli - chi è l’ex compagno Elio | Storia lontana dai riflettori

(Di domenica 26 maggio 2024)nel 2017 era stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo, un exal quale è stata legata per alcuni anni e che corrisponde al nome di, laconLa vedova di Mike Bongiorno sarà ospite oggi a Domenica in, dove sarà dedicato un’ampia pagina al presentatore che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Intervistata da Chi riguardo l’apertura a nuove storie dopo la scomparsa del marito aveva dichiarato: “Non mi fidanzo né mi sposo, ma c’è qualcuno interessato a me. Tutti al mondo hanno dei corteggiatori. Sono vedova da sei anni, è evidente che qualche sera esco e qualche volta ci sono uomini che con me sono galanti e gentili“. Poco tempo dopo laveniva avvistata in vacanza a St Moritz in compagnia di un uomo in atteggiamenti intimi. Nelle immagini pubblicata da Chi, i due sono stati sorpresi mentre si scambiano un bacio passionale.