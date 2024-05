Dall’Inter all’Italia - quanti punti in comune! Con l’Albania 5 interisti?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi l’ultima giornata di campionato con l’Inter che vorrà chiudere in bellezza sul campo del Verona. Poi si tiferà Italia per Euro 2024. Si ipotizza già la prima formazione di Spalletti controper l’esordio del 15 giugno. ULTIMA ? Oggi alle 20.45 l’Inter saluterà il campionato a Verona e lo farà ovviamente col titolo di campione d’Italia già festeggiato a più riprese. Al Bentegodi sarà giornata comunque di festa, anche perché la squadra di Marco Baroni il prossimo rigiocherà in Serie A, dopo aver ottenuto la salvezza vincendo lunedì scorso contro la Salernitana all’Arechi.