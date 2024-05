Dalla stabilità finanziaria alla salute in Africa L’altra faccia del G7 di Stresa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) La, prima di tutto. Sono molte le indicazioni uscite dal G7 di, conclusosi ieri tra luci e ombre. Il corposo comunicato finale, 13 pagine in tutto, affronta i dossier più caldi del momento: su alcuni c’è stata la convergenza dei ministri delle Finanze riunitisi sul Lago Maggiore, su altri no. Partendo proprioglobale, “considerata la serie di rischi per le prospettive internazionali, ribadiamo la continua attenzione sullacon le questioni normative che restano vitali per garantire l’efficace funzionamento del sistema finanziario”, hanno subito messo in chiaro i ministri, guidati da Giancarlo Giorgetti e Fabio Panetta.