Da Raffaeli alle ' Farfalle' - sette medaglie per l' Italia della ginnastica ritmica

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - L', tra Sofiae le 'Farf', ha ormai spiccato il volo con destinazione 'Olimpiadi di Parigi 2024'. In mezzo ci saranno da onorare le finali di Coppa del mondo che si terranno al Forum di Milano (21-23 giugno). L'ha concluso la 40esima edizione del Campionato europeo di Budapest - il prossimo anno sarà la prima volta per la capitale estone Tallinn - con, due d'oro e cinque d'argento. Nella giornata conclusiva l'Inno di Mameli all'interno'Papp Làszlo' Sportarèna'capitale ungherese è risuonato due volte. Merito di Sofia, oro alla palla, e delle 'Farf' nei 5 cerchi., 20 anni, marchigiana delle Fiamme Oro, soprannominata il 'Vulcano di Chiarav', dopo l'argento nell'All around e quello nel team ranking (assieme'Farf' e a Milena Baldassarri e Tara Dragas), ha vinto il quinto oro europeo in carriera confermandosi per il secondo anno consecutiva 'Regina d'Europa' alla palla.

Appuntamento a più tardi con le finali di specialità dei gruppi: l'Italia andrà a caccia delle medaglie.

