Da noi a ruota libera - ospiti puntata 26 maggio 2024 | Ra - Francesco Facchinet -i, Pierpaolo Spol -on, Angelo Mellone e Marco Baruffaldi

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi, domenica 26, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentatreesimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentatreesima, glisono Raf, impegnato con il tour di concerti che lo porterà, per tutta l’estate, in giro per l’Italia e in Svizzera eti, uno dei nomi più popolari dello spettacolo italiano, conduttore, cantautore, dj, manager, imprenditore e procuratore sportivo, in queste settimane è nella giuria dello show di Raiuno L’Acchiappatalenti. In studio anchelon, protagonista di alcune delle fiction dir successo, tra cui Doc-Nelle tue mani, L’Allieva e Blanca, che ha scritto il romanzo “Tutto non benissimo”;, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, giornalista, scrittore, autore di reportage, saggi e romanzi.

Raf ospite a “Da noi… a ruota libera” su Rai1. In studio anche Francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon. Conduce Francesca Fialdini Saranno Raf, Francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon alcuni degli ospiti della prossima puntata di “Da noi…a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 maggio alle 17. 361magazine

Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 maggio alle 17. superguidatv

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Raf e gli altri ospiti di oggi - Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Raf e gli altri ospiti di oggi - Francesca Fialdini ci aspetta con una nuova puntata del suo "Da noi... a ruota libera", in onda oggi, 26 maggio 2024, dalle 17.20 su Rai 1. Il programma ospita sia personaggi famosi che da persone ... today

Auguri Mike, 100 anni fa nasceva mister Allegria - Auguri Mike, 100 anni fa nasceva mister Allegria - Per colui che ha tenuto a battesimo la televisione italiana, le celebrazioni non mancano: se Canale 5 ha deciso di riportare in tv la sua ruota della Fortuna con colui che designò come suo erede, ... informazione

Ospiti in tv domenica 26 maggio: a Domenica In c’è Zucchero, da Fialdini arriva Raf - Ospiti in tv domenica 26 maggio: a Domenica In c’è Zucchero, da Fialdini arriva Raf - Infine, per un ricordo di Mike Bongiorno, c’è la moglie Daniela. Chi c’è a Da noi a ruota libera Subito dopo la fine di Domenica In, dalle 17:20 circa su Rai 1, prende il via la penultima puntata ... maridacaterini