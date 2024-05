Cupra Tavascan Il Suv coupé elettrico ha grinta e anima da avventuriero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Salto in alto,esalta le ambizioni di, il Marchio sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen, che a sei anni dalla nascita continua a crescere per numeri e di prestigio. Il Suvsi presenta come nuova ammiraglia: una ruote alte a tetto basso, lunga 4,64 metri. Filante nello stile esterno, originale in abitacolo, concepita, per forma e sostanza, del quartier generale dia Martorell, vicino a Barcellona, e assemblata nell’est della Cina ha Hefei, presso la VW Anhui Automotive, joint venture del colosso tedesco. Esibisceal primo impatto, forte della migliore aerodinamica di sempre per una, con un Cx di 0,26. Lo spartito è confermato in abitacolo, con al centro il grande schermo da 15 pollici, abbinato alla strumentazione digitale. L’estetica spicca per la sua originalità, anche con qualche scelta ardita, come la struttura centrale, chechiama ’spina dorsale’ che separa guidatore e passeggero.