Crosetto | la Nato non decide per tutti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 26 maggio 2024) 9.33 "Non esiste un segretarioo una nazione chela linea per tutte le altre".Così il ministro della Difesasulla Stampa commenta l'invito di Stoltenberg a porre fine al divieto per Kiev di usare le armi per colpire in territorio russo. "Vale per Stoltenberg ma anche per Macron quando ha detto 'manderemo i soldati in Ucraina'". "Lasi muove e si muoverà nell'incontro che avremo a luglio a Washington portando progetti,piani.Occorre aiutare l'Ucraina a difendersi,ma l'aiuto serve a non far scoppiare la guerra mondiale".