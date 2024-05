Crociere young al top Mykonos e Santorini le mete più ambite

(Di domenica 26 maggio 2024) La crociera piace ai giovani. L’età media di chi prenota sta scendendo gradualmente. Attualmente gli italiani che fanno questa scelta hanno un’età media tra le più basse rispetto ad altri Paesi europei ed extraeuropei, attestandosi tra i 38 e i 42 anni. Nel 2024 secondo Leonardo Massa, il vice president Southern Europe di MSC– terza compagnia crocieristica al mondo e leader di mercato in Europa, America del Sud, Medio Oriente e Africa meridionale, con una presenza forte e in crescita in Nord America e nell’Estremo Oriente – prevede una crescita degli ospiti in valore assoluto, con l’età media che scenderà ulteriormente con una forte presenza di coppie, comitive di amici, gite scolastiche o genitori con figli minorenni, grazie anche alla pianificazione degli itinerari con destinazioni più ’appealing’, l’intrattenimento a bordo, la possibilità di essere sempre connessi durante la navigazione in alto mare.

