(Di domenica 26 maggio 2024) Il ruolo dei Confidi è stato al centro di un incontro organizzato a Bologna dalle associazioni Asso112, Assoconfidi e Confidi in rete Emilia Romagna con ospite Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero dellee del made in Italy. Sotto la lente, la riforma del Fondo di garanzia e le misure finanziarie della Regione Emilia Romagna. Alberto Rodeghiero, presidente di Confidi in Rete Emilia Romagna e Asso 112, ha rimarcato la necessità di fare rete – tra istituzioni, banche e Confidi – per dare più opportunità dialle, soprattutto alle medie e piccole che rappresentano l’ossatura del sistema economico italiano. All’incontro hanno partecipato anche Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia Romagna, Cristian Berselli, presidente di Abi Emilia Romagna, Marco Dotta, presidente di Assoconfidi, Marco Borioni, dirigente della Regione Emilia Romagna, e Luca La Ragione, responsabile sviluppo fondo di garanzia e altre agevolazioni di MedioCentrale.

"Credito, tutti insieme per aiutare le imprese" - "Credito, tutti insieme per aiutare le imprese" - A Bologna, incontro sul ruolo dei confidi con il sottosegretario Bitonci. Discussione su riforma del Fondo di garanzia e misure finanziarie in Emilia Romagna per sostenere le imprese. Necessità di col ... ilrestodelcarlino

Prestiti alle micro imprese: 2023 in Abruzzo nel segno della continuità. Negativa - Prestiti alle micro imprese: 2023 in Abruzzo nel segno della continuità. Negativa - A mettere nero su bianco un quadro a tinte fosche è il report realizzato da Aldo Ronci per CNA Artigiani Imprenditori d’Italia Abruzzo, presentato questa mattina alla stampa a Pescara alla presenza ... hgnews

Prestiti bancari a micro imprese, in Abruzzo -225 milioni - Prestiti bancari a micro imprese, in Abruzzo -225 milioni - È nel segno della negatività che si attesta il bilancio per i presiti alle micro imprese in Abruzzo nel 2023, con ben 225 milioni di euro erogati in meno dal sistema bancario: una flessione del 10,18% ... ansa