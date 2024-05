Cos’è il nodo d’amore - il tortellino di Valeggio sul Mincio che quest’anno non avrà la sua festa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel piccolo comune disul, in provincia di Verona, i tortelli di carne e vino Bardolino chiusi e annodati a mo’ di fazzoletto si chiamano nodi, e ogni anno vengono celebrati in un’importante sagra. Tranne: per la prima volta dopo la pandemia il paese nonla sua. Ild'Amore disul«Siamo fiduciosi che comprenderete la necessità di questa decisione e ci impegniamo a superare queste sfide al fine di poter tornare a festeggiare ilinsieme a voi il prima possibile» ha scritto l’associazione. Questa del 2024, però, è solo una pausa: «La notizia è arrivata a marzo» spiega la Pro Loco disulal Gambero Rosso, «periodo in cui di solito iniziavano i preparativi. Il prossimo anno, però, sicuramente le cose andranno a buon fine». L’intoppo di questa edizione è stato di natura tecnico-logistica, ma l’associazione si affretta ad assicurare che la specialità locale può essere comunque gustata in tutti i ristoranti tipici della zona.