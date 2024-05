Cosa insegna la morte del presidente Raisi La ricostruzione di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) Il mistero delladi Ebrahim, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e dei diversi membri dell’entourage iraniano solleva interrogativi ai quali è difficile dare risposta. Ma che comunque non possono essere ignorati. Tentare di ragionarci sopra è quindi necessario non tanto per descrivere l’esatta dinamica del disastro, ma per evidenziare quelle criticità che ne sono state all’origine. Ed allora è bene partire dall’ipotesi più semplice. Non è stato un atto voluto, ma solo una pronuncia del destino. Basta quest’atto consolatorio per tranquillizzare tutti? Ne dubitiamo. Il minimo che si può dire è che si è trattato di un misto di imperizia e di scarsa lungimiranza. Il che, trattandosi della vita di colui che, stando alle quasi certezze dei commentatori, avrebbe dovuto prendere il posto dell’attuale Guida suprema, lo ayatollah Ali Khamenei, non è proprio unada niente.